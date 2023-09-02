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100. Yıl Marşı Yarışması'nda eseri birinci seçilen İlker Kömürcü, yaşadığı gururu anlattı

"Her müzik insanının hayalinde olan bir amaç, hedef. Bunun bana nasip olması çok büyük bir gurur. Umuyorum; milletin gönlünde hak ettiği yeri bulur"-"Türk milletinin birlikteliğini, beraberliğini, coşkusunu çok iyi anlatan, çok etkili bir marş olduğuna inanıyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 10:35, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 10:50
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100. Yıl Marşı Yarışması'nda eseri birinci seçilen İlker Kömürcü, yaşadığı gururu anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda eseriyle birinci seçilen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü, duygularını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı'nda, 100. Yıl Marşı Yarışması'nda eseriyle birinciliğe layık görülen ve ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen Kömürcü, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kömürcü, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle pek çok marşın ortaya çıktığını, bu marşları dinlediği sırada daha iyisini yapmayı hayal ettiğini anlatarak, bu hissiyatla piyanonun başına geçtiğini ve marşın ilk dizelerinin hep aklında olan kelimeler olduğunu belirtti.

-"Marşı çok yoğun hissiyatla yazdım"

Kömürcü, evinin penceresinden üniversitenin diktiği Türk bayrağını gözüktüğünü aktararak, şunları söyledi:

"Türk bayrağına bakarak, hep aklımda olan evin içinde dolaşırken bile mırıldandığım dizelerdi. Piyanonun başına oturduğum zaman bunu marşa dönüştürme isteği oluştu ve bunun melodisi akabinde geldi. İlk başlangıç noktası buydu. Marşım tamamlandığı zaman gerçekten çok coşkulu, güçlü bir marş olduğunu düşündüm."

30 Ağustos gecesinin, heyecanın zirve noktası olduğunu dile getiren Kömürcü, "100 yılda bir olacak olan bir şey. Her müzik insanının hayalinde olan bir amaç, hedef. Bunun bana nasip olması çok büyük bir gurur. Ben bu marşı çok yoğun hissiyatla ve çok yoğun duygularla yazdım. Umuyorum; milletin gönlünde hak ettiği yeri bulur." ifadelerini kullandı.

- "Çok etkili bir marş olduğuna inanıyorum"

Kömürcü, birinci seçildiğini öğrendiğinde inanmakta güçlük çektiğini belirterek, ancak çok inandığı ve güçlü bir marş yazdığının farkında olduğunu kaydetti.

Binlerce marş yazıldığını, bütün müzik insanlarının bunun için kalem oynattığına ve çaba sarf ettiğine işaret eden Kömürcü, "Bu kadar insanın içerisinden benim marşımın seçiliyor olması, benim için çok büyük bir gururdu. Türk milletinin birlikteliğini, beraberliğini, coşkusunu çok iyi anlatan, çok etkili bir marş olduğuna inanıyorum." dedi.

Haberlerde, marşın söz yazarı İlker Kömürcü, besteci Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olarak geçtiğini anımsatan Kömürcü, şöyle konuştu:

"O anda, sunucular da bunu bu şekilde anons ettiler. 'Söz Yazarı İlker Kömürcü, beste Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası.' dediler. Ödülümü alırken Cumhurbaşkanımızdan rica ettim. 'Böyle bir yanlışlık var, bunu düzeltebilir miyiz?' diye. Kendisi de sağ olsun kırmadı. O anda o düzeltmeyi yaptık. O anda o düzeltmeyi yaptık ama öyle zannediyorum tam net olarak anlaşılmadığı için daha sonra ajanslarda yine beste Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olarak geçti. İşin aslı marşın sözleri de müziği de bestesi de bana ait. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası marşı düzenledi ve icrasında bulundu. Çok güzel bir düzenleme oldu. Düzenleme Yusuf Yalçın'a aittir. Emekleri için teşekkür ediyorum ama doğrusu hem sözü hem müziği bana aittir."

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