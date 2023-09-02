Asansör boşluğuna düşen mühendis yaşamını yitirdi

Mühendislik firması sahibi olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cesedi, savcı ve emniyet ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İnönü Mahallesi'nde inşaatı devam eden okul binasının asansör boşluğundaki iskelede doğal gaz tesisatıyla ilgili çalışma yapan makine mühendisi Mümin Yılmaz (68) dördüncü kattan düştü.

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