Şırnak'ta serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu
Şırnak'ın Uludere ilçesinde serinlemek için Habur Çayı'na giren 2 kuzen boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 11:59, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 11:39
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortabağ köyünde oturan Resul (18) ve Nurullah Berk (20), dün akşama doğru serinlemek için Habur Çayı'na girdi.
Kuzenlerin sudan çıkmaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Ekiplerin ve vatandaşların arama çalışması sonucu 2 gencin cansız bedenlerine gece saatlerinde ulaşıldı.
Çaydan çıkarılan gençlerin cesetleri, sağlık ekiplerince otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.