Şırnak'ta serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortabağ köyünde oturan Resul (18) ve Nurullah Berk (20), dün akşama doğru serinlemek için Habur Çayı'na girdi.

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