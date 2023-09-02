Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği

MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
Sağlık Bakanı Koca, 'İkinci Beyaz Reform'un detaylarını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, 'İkinci Beyaz Reform'un detaylarını anlattı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Bakan Koca'dan salgın açıklaması
Bakan Koca'dan salgın açıklaması
Milli ve yerli sürücüsüz ilk metro aracı raylarda
Milli ve yerli sürücüsüz ilk metro aracı raylarda
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
'Adalet hizmetleri sınıfı ivedilikle ihdas edilmeli'
'Adalet hizmetleri sınıfı ivedilikle ihdas edilmeli'
YÖK Başkanı: FETÖ ve PKK'nın 'öğrenci evi' açacağı duyumunu aldık
YÖK Başkanı: FETÖ ve PKK'nın 'öğrenci evi' açacağı duyumunu aldık
Benzin fiyatlarına ikinci indirim de geldi!
Benzin fiyatlarına ikinci indirim de geldi!
Kira uyuşmazlıklarında arabulucuk bugün başlıyor
Kira uyuşmazlıklarında arabulucuk bugün başlıyor
BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
Konut kredilendirmesinde 'ilk ev' dönemi başlıyor
Konut kredilendirmesinde 'ilk ev' dönemi başlıyor
Türkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TL
Türkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TL
Yüzlerce kişinin hastanelere koştuğu ilçede çeşme suyunu kullanmayın uyarısı
Yüzlerce kişinin hastanelere koştuğu ilçede çeşme suyunu kullanmayın uyarısı
MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeler ve iki ülke ilişkileri değerlendirilecek- Erdoğan, 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne, 17-21 Eylül'de ise ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak, devlet ve hükümet başkanlarıyla çok sayıda ikili görüşme yapacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 11:36, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 11:38
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretiyle başlatacağı eylül ayındaki diplomatik temaslarını G-20 Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'yla sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülde yoğun diplomasi trafiği yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayındaki ilk durağı Rusya olacak. Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

- Soçi görüşmesindeki en önemli gündem maddesi Tahıl Koridoru

Erdoğan ile Putin'in görüşmesindeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

- G-20 ve BM zirvelerinde yoğun ikili görüşmeler yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülde ayrıca iki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek.

Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 9-10 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenen zirvede, küresel ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlarla, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve iklim değişikliği konularında mesaj vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.

ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve KKTC'ye ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi ve BM Genel Kurulu kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme de yapacak.

Bu Habere Tepkiniz