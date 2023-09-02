Van'da terör operasyonlarında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifresi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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