Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Zafer Mahallesi bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden malzeme çalındığını fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu malzemeleri çalan kişilerin H.G. ve Y.Y. olduğunu tespit etti.

İlçe merkezinde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Kayıtlarda, şüphelilerin okuldan malzemeleri çalıp uzaklaşması yer aldı.