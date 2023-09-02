İstanbul'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
İstanbul'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 14:32, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 14:53
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece'de yaşayan bir kişinin, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp evine gelen zanlıya 40 bin avro ve 300 gram altın vererek dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, dolandırıcılığı gerçekleştiren ve daha önceden de 8 suç kaydı bulunan Bülent Y'yi yakaladı.
Beylikdüzü'nde gerçekleşen benzer olayın zanlısının da Bülent Y. olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.