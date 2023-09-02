Müşteri, market çalışanını öldürdü
İstanbul Beylikdüzü'nde müşterinin bıçaklı saldırısına uğrayan market çalışanı Aydın Karay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karay'ın arkadaşını saldırgandan korumak isterken bıçaklandığı öğrenildi. Saldırgan gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 15:04, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 15:08
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde dün akşam saatlerinde markete giden Yusuf C.T., market çalışanıyla tartışıp tehdit ederek marketten ayrıldı.
Alkollü olduğu düşünülen saldırgan, markete elinde bıçakla geri döndü.
Markette çalışan Aydın Karay arkadaşını korumaya çalışırken karnından bıçaklandı.
Ağır yaralanan Karay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Saldırgan Yusuf C.T. gözaltına alındı.