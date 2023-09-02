Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine, yarın İran'a ziyarette bulunacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 17:06, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 17:07
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulunması beklenen Fidan, mevkidaşı Abdullahiyan ile ikili ilişkileri ve taraflar arasındaki işbirliğini masaya yatıracak.
Bakanlar ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.