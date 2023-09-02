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Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da toplu temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler, Hatay'ın ve diğer deprem şehirlerinin yolunu unuttu." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 18:44, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 18:46
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Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler, Hatay'ın ve diğer deprem şehirlerinin yolunu unuttu.

Şov peşinde koşanlar deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay halkının yanında olmaya devam ettik. Depremzedelerin acılarını paylaşanlardan olduk. Depremzedelere hakaret edenlerden değil 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk.

"40 BİN 400 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İNŞASI DEVAM EDİYOR"

Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere, toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor.

Deprem bölgesini sadece fotoğraflardan görenler, 11 ilimizi etkileyen afetin boyutunu görmekte zorlanıyor. Devletimizin tüm sıkıntalara rağme yaraları sarma çabası bir gerçektir. Ekonomisi ne kadar iyi olursa olsun, böyle bir afetin ardından toparlanabilecek ülkelerin sayısı bir elin parmağını geçmez.

İnşa edilen konutlarda depreme dayanıklılıkla ilgili hiçbir sorun oluşmayacak.

Projemize Hatay merkez ve ilçelerinden toplam 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz.

Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz."

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