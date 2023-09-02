Ordu'da oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı

İlçenin Gölköy Mahallesi'nde dün tartıştığı oğlu Ahmet D'yi (23) pompalı tüfekle ateş ederek ölümüne neden olan Osman D'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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