Denizli'de üç aracın karıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran Mahallesi kesiminde dün akşam meydana gelen kazada, eşi ve ikiz oğullarını kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Mutluluk, sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölenlerin sayısı böylece 4'e yükseldi.

Kazada hayatını kaybeden ikiz kardeşler 19 yaşındaki Yiğit ve Eren ile anneleri Mevlüde Mutluluk'un otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden H.K. idaresindeki 03 BH 555 plakalı bir turizm firmasına ait otobüs, Cankurtaran Mahallesi'nde A.B. yönetimindeki 20 K 0055 plakalı yolcu minibüsü ve 20 ADG 289 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı.

Kazada otobüs, çarpışmanın etkisiyle yan yatmıştı. Ekipler, hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlemiş, araçlardaki 45 kişi de yaralanmıştı.