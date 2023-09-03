Otobüs facialarının başlıca sebebi: Kurallara uyulmuyor, güvenlik devre dışı

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; şehirler arası yolcu otobüslerinin karıştığı katliam gibi kazaların en büyük sebebinin araçlardaki güvenlik tedbirlerinin devre dışı bırakılması ve kanunların getirdiği kısıtlamaların göz ardı edilmesi olduğu ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 7 aylık istatistiklerine göre meydana gelen 309 bin 573 trafik kazasından 3 bin 713'üne otobüsler karıştı. Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe, trafik denetimlerinin daha ve sık yapılabilmesi için Trafik Bakanlığı kurulmasını önerdi.

Otobüslerde kontrollü sürüş sağlamak amacıyla bulunan 'şerit ve mesafe takip' sistemlerinin söküldüğüne dikkat çeken İntepe "Otobüste otomatik fren zorunlu. Şoför takip mesafesi kısaldığı halde frene basmıyorsa sistem devreye giriyor. Öndeki araca yaklaşıp sollama yapmak isterse şerit ve takip sistemi izin vermiyor. Kendini kısıtlamış hisseden şoförler, bu sistemi merdiven altı servislerde söktürüyor. Ayrıca takometrede manipülasyon yapılıyor.' dedi.