Kadın muhtar istedi, liseliler en uzak mesafedeki köy okulunu restore etti

Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Her üç işsizden biri üniversite mezunu
Her üç işsizden biri üniversite mezunu
İlkokul ve ortaokullara yeni seçmeli dersler eklendi
İlkokul ve ortaokullara yeni seçmeli dersler eklendi
Sabah Gazetesi: Emekliye zam ve 3. ikramiye için düğmeye basıldı
Sabah Gazetesi: Emekliye zam ve 3. ikramiye için düğmeye basıldı
Otobüs facialarının başlıca sebebi: Kurallara uyulmuyor, güvenlik devre dışı
Otobüs facialarının başlıca sebebi: Kurallara uyulmuyor, güvenlik devre dışı
11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık
Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık
Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!
Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!
'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'
'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Öğretmenin kahreden ölümü
Öğretmenin kahreden ölümü
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Kadın muhtar istedi, liseliler en uzak mesafedeki köy okulunu restore etti

Amasya'da kadın muhtarın yönettiği Bayat köyündeki eskiyen okul binasını lise öğrencilerinin oluşturduğu 'Tamir Takımı' restore ederek yeniledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 08:56, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 08:50
Yazdır
Kadın muhtar istedi, liseliler en uzak mesafedeki köy okulunu restore etti

Örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tadilata ihtiyaç duyulan köy okulunu boyayıp çöken çatısını tamir ederek yeni görünüme kavuşturdu. İl merkezine en uzak köylerden olan 70 kilometre mesafedeki köy okulunun yeni dönemde eğitim faaliyetinin yanı sıra Köy Yaşam Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Çöken çatı yenilendi, duvarlar boyandı

Yaz mevsimi başında Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran Bayat Köyü Muhtarı Meral Sağlam, eskiyen okul binasının yenilenmesini istedi. Bu sayede taşımalı sistemle başka bir köye giden öğrencilerinin köyde eğitim görmelerinin yanı sıra kadınların da binada el sanatları eğitimi alabileceklerini belirten Sağlam'ın talebi üzerine planlama yapıldı.

Daha önce gerçekleştirdikleri restorasyon çalışmalarıyla bilinen Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile temasa geçildi. İhtiyaç duyulan malzemeler alınarak şehir merkezine en uzak mesafedeki köyde çalışma başladı. Bir aydır süren hummalı çalışmayla, çöken çatı yenilenirken duvarlar da boyandı. Okulların açılacağı 11 Eylül'e kadar masa, öğrenci sıraları ve diğer malzemelerin de köye ulaştırılması hedefleniyor.

"Çocuklarımızla, kadınlarımızla eğitim yuvasına dönüştüreceğiz"

Binanın yenilenmesini sağlayan Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür eden Meral Sağlam, "Okulumuz yıkılmış durumdaydı. Ama şimdi yenileniyor. Çocuklarımızla, kadınlarımızla okul binasını eğitim yuvasına dönüştüreceğiz" dedi.

İnşaat teknolojisi alanı öğretmeni Sabri Bulut'un öncülüğünde okulu yenileyen 'Tamir takımı' adlı ekipteki öğrencilerden Yusuf Muhammed ve İbrahim Kaygısız da bu ekibin parçası olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Türkmen'den okulda inceleme

Köye giderek süren tadilatla ilgili Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Niyazi Şişik'ten bilgiler alan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Harabe haldeki bir ilkokul binasını çocuklarımızın, vatandaşlarımızın eğitim görebileceği dersliğe, Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürmenin keyfini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz