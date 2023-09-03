Her üç işsizden biri üniversite mezunu

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; AK Parti iktidarı Türkiye'de diplomalı işsizler ordusu yarattı. İktidarının, "Her ile bir üniversite" stratejisi, Türkiye'deki genç işsizler ordusunun katlanarak artmasına yol açtı.

Her üç işsizden birinin üniversite diploması var. İş arayanların katıldığı İş-Kur işbaşı eğitim programına 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 32 bin 11 kişi başvurdu. Bunlar arasında doktora ve yüksek lisans mezunları da bulunuyor. Toplam 7 bin 155 üniversite mezunu da İşbaşı Eğitim Programı ile iş arıyor.

İş-Kur verilerine yansıyan bir başka veri de Türkiye'deki emeklilerin durumunu gözler önüne serdi. İşbaşı Eğitim Kursu'na katılan 3 kadın ve 3 erkeğin 60-65 yaş arası, 7 kadının ise 65 yaş üstü olduğu belirlendi. İş-Kur İşbaşı Eğitim Programı ile nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere, işe alacakları kişileri işyerlerinde belli bir süre gözlemleyip, eğitim vererek iş olanağı sunuluyor. İş arayan katılımcılara günlük 438.55 TL cep harçlığı ödeniyor. Kurs aracılığıyla edinilebilecek mesleklerde üst sırada konfeksiyon işçiliği yer alıyor. Diğer meslek grupları ve başvuru sayıları ise şöyle:

Konfeksiyon işçisi: 6 bin 112

Makineci: 3 bin 36

Dokuma konfeksiyon makineci: Bin 945

Kablo montaj işçisi: Bin 292

Hastane hizmetlisi: 727

İplik işçileri ve sarıcıları: 717

Garson: 546