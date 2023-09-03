Çarşı pazarda okul kıyafeti alışverişi telaşı

Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Her üç işsizden biri üniversite mezunu
Her üç işsizden biri üniversite mezunu
İlkokul ve ortaokullara yeni seçmeli dersler eklendi
İlkokul ve ortaokullara yeni seçmeli dersler eklendi
Sabah Gazetesi: Emekliye zam ve 3. ikramiye için düğmeye basıldı
Sabah Gazetesi: Emekliye zam ve 3. ikramiye için düğmeye basıldı
Otobüs facialarının başlıca sebebi: Kurallara uyulmuyor, güvenlik devre dışı
Otobüs facialarının başlıca sebebi: Kurallara uyulmuyor, güvenlik devre dışı
11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık
Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık
Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!
Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!
'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'
'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Öğretmenin kahreden ölümü
Öğretmenin kahreden ölümü
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çarşı pazarda okul kıyafeti alışverişi telaşı

Konya'da okul kıyafeti satan mağazalarda okulların açılmasına sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 09:22, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 09:23
Yazdır
Çarşı pazarda okul kıyafeti alışverişi telaşı

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocukların uyum eğitimi ise 4-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler yaz tatilini geride bırakıp okula gitmeye hazırlanırken, velileri de okul alışverişi telaşı sardı. Okul alışverişini son güne bırakmak istemeyen veliler okul kıyafeti satan mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Mağazalardaki yoğunluk ise mağaza sahiplerinin yüzünü güldürdü.

"Fiyatlarına bakmadan kalite odaklı giderlerse yanılmazlar"

Konya Okul Forma İmalat ve Satıcıları Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Serin, pazartesi günü 1. sınıfların okula başlayacak olduğu için hareketliğin başladığını belirterek, "Pazartesi günü ilkokulların 1. sınıfları başlayacağı için onun hareketi, bereketi var. İlerleyen günlerde daha da yoğun olacak. Vatandaşlarımız kıyafet alırken yerli üretim ürünlerine bakmalarını öneriyoruz. Yıkandığı zaman solup solmayacağını, çekip çekmeyeceğini, kalitelerine bakmalarını, markalarına bakmalarını tavsiye ediyoruz. Fiyatlarına bakmadan kalite odaklı giderlerse yanılmazlar" dedi.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Mehmet Serin, "Fiyatlarımız ilkokullar için genelde 750 liradan başlıyor. Ortaokullar için 850 lira, liseler için de 950 liradan başlıyor. Geçen sene 500 lira olan ürün 750 lira oldu. Yani yüzde 50'ye yakın bir fark gelmiş oldu" şeklinde konuştu.

"Son 15 gündür epey bir yoğunluk var"

Okul kıyafeti satışı yapan mağazanın işletmecisi Nuri Dağlıkoca da, yaklaşık 6 aydır bu günler için hazırlandıklarını söyleyerek, "Öğrencilerimiz gelmeye başladı. Pazartesi günü 1. sınıflar başlıyor. Herkes için hayırlı olsun. Ürünleri güzel güzel ürettik. Kumaşlarımız kaliteli, fiyatlarımız uygun. Şuanda eksik bir ürünümüz yok. Son 15 gündür epey bir yoğunluk var. Bu hafta yoğunluğumuz zirveye ulaştı. Gelenlerin geneli ilkokul 1. sınıfları giydiriyoruz. Haftaya da liseler, ortaokullar gelmeye başlar" diye konuştu.

"Vatandaşlar ellerinden geldikçe ürünlere dokunsunlar"

Müşterilere hep uyarılarda bulunduğunu ifade eden Dağlıkoca, "Bizim ürünlerimiz bakanlık tarafından denetleniyor. Yani bizim kafamıza göre bir ürün yapma şeklimiz olmuyor. Bunun yanı sıra korsan, merdiven altı üretici firmalar da var. Ellerinden geldikçe ürünlere dokunsunlar, baksınlar. Ürünleri tanıyarak, bilerek, araştırıp alsınlar" ifadelerini kullandı.

Çocuklarına okul forması almaya gelen Murat Atik, "Çocuklar için alışveriş yapıyoruz. Okul heyecanı var çocuklarda. O heyecanı paylaşmaya çalışıyoruz. Eşofman ve okul kıyafetlerini almaya geldik. Çocukların okulları değişti. Yeni okullarının heyecanı var, heyecanlarını paylaşmaya geldik" dedi.

Kadir Dedemevi de çocukların kıyafetlerinde küçülmeler olduğunu ve yenisini almaya geldiklerini belirterek, "Çocukların kıyafetlerinde küçülmeler oldu. Onları yenilemeye geldik. Çocuklar hızlı büyüdükleri için kıyafetlerini değiştirmeye geldik. Erkenden gelelim dedik. Piyasa araştırması yaptık, 3-4 yeri gezdik. En sonunda bütçemize uygun olan yere geldik" şeklinde konuştu.

Aileleri ile birlikte okul kıyafetlerini almaya gelen çocuklar da, çok mutlu olduklarını ve okullar açılacağı için heyecanlandıklarını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz