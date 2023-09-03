İstanbul'da FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyelerinin barındığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net