Baraj ve sulama projeleri için bazı taşınmazlara acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yatağan 2. Merhale (Girme Barajı ve Sulaması) Projesi kapsamında Muğla'nın Yatağan ilçesi Bağyaka Mahallesi'ndeki, Çine Projesi bünyesindeki "Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İnşaatı İşi"nin gerçekleştirilmesi amacıyla Aydın'daki, Çamur Barajı ve Sulaması Projesi (DOKAP) kapsamında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Çamur Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin içme suyu ihtiyacının karşılanması için projelendirilen su terfi/isale hattı, enerji nakil ve üretim hattı ve yapıları ile su yapılarının inşa edilmesi amacıyla ildeki bazı taşınmazların da Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.