İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Tiratlon Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen Oral B Challenge Uluslararası 2023 Yılı İstanbul Triatlonu yüzme yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği 03.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net