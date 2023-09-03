Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak

İflas eden Kızılay AVM'nin tahliyesine karar verildi
İflas eden Kızılay AVM'nin tahliyesine karar verildi
Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Her üç işsizden biri üniversite mezunu
Her üç işsizden biri üniversite mezunu
İlkokul ve ortaokullara yeni seçmeli dersler eklendi
İlkokul ve ortaokullara yeni seçmeli dersler eklendi
Sabah Gazetesi: Emekliye zam ve 3. ikramiye için düğmeye basıldı
Sabah Gazetesi: Emekliye zam ve 3. ikramiye için düğmeye basıldı
Otobüs facialarının başlıca sebebi: Kurallara uyulmuyor, güvenlik devre dışı
Otobüs facialarının başlıca sebebi: Kurallara uyulmuyor, güvenlik devre dışı
11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık
Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık
Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!
Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!
'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'
'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Öğretmenin kahreden ölümü
Öğretmenin kahreden ölümü
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavlarının 2-11 Aralık'ta Ankara'da, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının da 16-17 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 10:56, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 10:57
Yazdır
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak

TÜRMOB'un konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu yılın üçüncü dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Bu sınava, stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılabilecek.

Sınava ilk kez katılacaklar 1 Eylül-2 Ekim, tekrar katılacaklar ise 15-30 Kasım'da başvuruda bulunabilecekler.

Bu yılın üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavları da Ankara'da 2-11 Aralık'ta düzenlenecek.

Sınava ilk kez katılacaklar 1 Eylül-2 Ekim, tekrar katılacaklar ise 8-22 Kasım tarihlerinde başvuru yapabilecekler.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 2 Ekim itibarıyla stajlarını fiilen tamamlamış olmaları önem taşıyor.

Sınava katılacak adayların, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yapmaları gerekiyor.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olanlar arasından Ankara'da, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak giriş sınavı ile 7 müfettiş yardımcısı alacak.

Sınava giriş başvurusu 5-15 Eylül'de e-Devlet üzerinden "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılabilecek.

Yazılı sınav, 14 Ekim'de iki oturum olarak Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bu Habere Tepkiniz