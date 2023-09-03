Samsun - Sivas demiryolu sele teslim oldu
Samsun'da etkili olan sel suları Samsun - Sivas demiryolunu da kapladı ve demiryolu adeta dereye döndü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 11:58, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 12:00
AFAD ve Meteorolojinin dün yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından sabaha karşı başlayan sağanak, Samsun'un vurdu ve cadde, sokak, park, meydan, ev ve işyerlerini su bastı. Selden Samsun - Sivas demiryolu da etkilendi. İlkadim ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde demiryolu adeta dereye döndü. Demiryolu kenarındaki ev ve sokakları da su bastı.