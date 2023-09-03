Samsun - Sivas demiryolu sele teslim oldu

AFAD ve Meteorolojinin dün yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından sabaha karşı başlayan sağanak, Samsun'un vurdu ve cadde, sokak, park, meydan, ev ve işyerlerini su bastı. Selden Samsun - Sivas demiryolu da etkilendi. İlkadim ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde demiryolu adeta dereye döndü. Demiryolu kenarındaki ev ve sokakları da su bastı.