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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in kapanış töreninde yaptığı konuşmada, "Ben bu etkinliğin, bu şölenin, bu festivalin bunda katkısının çok büyük olacağına inanıyorum. Türkiye'nin geleceği çok parlak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 14:43, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 14:46
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in kapanış törenine katıldı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şimşek, TEKNOFEST'in ülke için yapılabilecek en muhteşem etkinlik olduğunu belirterek, 7'den 70'e herkese bilim aşkını, merakını ve teknolojiyi aşılayan bir etkinlik olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in gelecek açısından çok kritik bir festival olduğunu ifade eden Şimşek, "Önemli olan bundan önceki süreçler. Burası nihai bir şölen. Öncesinde ben biliyorum ki ülkenin dört bir köşesinde sınıflarda buna yönelik hazırlıklar var. Bu hazırlıklar zamanla bilim aşkına, bir inovasyona, bir buluşa dönüşecek, esas olan da bu. Türkiye'nin savunma sanayinde en güzel örneği de ASELSAN. Geldiği seviyeyi görmek açısından çok kritik. Çok etkilendim." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün bazı teknolojiler konusunda kendisine bilgiler aktardığını dile getiren Şimşek, bunların çok özgün, çok ileri, dünyada birkaç ülkenin ancak üretebildiği teknolojiler olduğunu vurguladı. Şimşek, "Bu ülkemizin bekası açısından da çok değerli. Bir taraftan havacılık ve savunma sanayinde geldiğimiz noktayı görmek açısından bir taraftan da çocuklara bu merakın ve bilim aşkının aşılanması noktasında çok değerli. Dolayısıyla emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum, olağanüstü bir başarı." diye konuştu.

- "Türkiye'nin geleceği çok parlak"

TEKNOFEST'in bir bileşeninin de girişimcilik olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Merakla başlayıp, bilim, inovasyon ve sonunda da bunu ticarileştirecek girişimcilik ekosistemiyle birleştirmişiz, harika. Üniversiteler, gençler, sanayi, teknoloji var. Bir ekosistemin bütün bileşenleri var. Türkiye'de başarı için bütün ekosistem yerli yerinde. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin geleceği çok parlak. İnşallah katma değeri çok yüksek ürünler üreteceğiz ve böylece bazı makro ekonomik sorunlarımızı da çok rahat aşacağız. Bu etkinliklerin getireceği ürünler sayesinde aşacağız çünkü savunma sanayinin geldiği noktayı biliyoruz. Bizim katma değeri yüksek ürünler üretip, cari açığımızı çok yüksek enerji faturasına rağmen kapatmamız gerekiyor. Ben bu etkinliğin bu şölenin bu festivalin bunda katkısının çok büyük olacağına inanıyorum. Türkiye'nin geleceği çok parlak."

Bakan Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN standını ziyaret etti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Şimşek, Kacır ve Görgün'e stantta sergilenen milli mühendislik ürünü sistemleriyle ilgili bilgi verdi.

Heyet, daha sonra alanda bulunan T3 Çadırı, tarım teknolojileri, ulaştırma ve haberleşme teknolojileri ve BAYKAR'ın da aralarında bulunduğu stantları ziyaret etti.

Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanan heyet, çeşitli stantlar ve Kızılelma'nın önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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