Samsun Valisinden 'yağış' uyarısı: Herkesin teyakkuz halinde olmasını istiyorum

Turuncu kod ile verilen sel uyarısı Samsun'da etkili oldu. Gece başlayan sağanak sabahleyin sele dönüştü. Samsun'da birçok cadde, sokak, işyeri ve konut sular altında kaldı. Aşırı yağışlar nedeniyle yollarda çökme ve heyelan meydana geldi.

Vali Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, selden etkilenen bölgelerdeki çalışmaları yakından inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Tavlı ve Başkan Demir, can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu vurgulayarak, sabaha kadar sürecek yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardılar.

Vali Tavlı: "Yağmur sabaha kadar sürecek, herkesin teyakkuz halinde olmasını istiyorum"

Yağışların devam edeceğini belirterek vatandaşları uyaran Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Tüm Samsunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun. Çok şükür can kaybımız yok. Dün akşamdan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız yapılan uyarılar neticesinde teyakkuz halinde. Şu anda yollarımız trafiğe açık. Ufak tefek heyelan nedeniyle gelen malzemeler var. Onları da ekipler temizliyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, bu yağışın yarın sabaha kadar devam edeceğinin uyarısını da yapmak istiyorum. Herkesin teyakkuz halinde olmasını istiyorum. Normal hayata yavaş yavaş dönülüyor. Ekipler de sahayı inceledi. Akşam da Süper Lig maçının oynanmaması söz konusu değil. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu sel afetini en az hasarla atlatacağız" dedi.

Başkan Demir, "Çok kısa sürede metrekareye 100 kilonun üzerinde yağış düştü"

Selin yaralarını sarmak için büyük mücadele verdiklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Turuncu uyarı ile birlikte sabah 04.00'ten itibaren yoğun yağış almaya başladık. Yağış 5-6 saat devam etti. Çok kısa sürede metrekareye 100 kilonun üzerinde yağış düştü. Birçok bölgede su baskını ve heyelan meydana geldi. Kısa sürede tüm ekipler üzerine düşeni yaptı. Koordineli bir çalışma ile normal hayata döndük. Can kaybımız yok. Bu sene 4'üncü sel afetini yaşadık. İklim değişti, çok kısa sürede yağış almaya devam ediyor. Biz de bun durumlarla ilgili tedbirlerimizi arttırmaya devam ediyoruz. Son selde metrekareye 50 kilo düşmüştü. Bu selde ise 100 kiloyu geçti. Yani geçen seferkinin 2 katından daha fazla bir yağışla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Selin vurduğu Samsun'da olumsuz etkilenen yerlerdeki onarım çalışmaları devam ediyor.