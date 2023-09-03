Emekli albay Erol Sanver, evinde ölü bulundu

Sanver'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, burada yaşayan emekli albay Erol Sanver'in (85) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Zeytinlik Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan daireden koku gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi.

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