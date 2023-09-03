Restoranda silahla oynayan Polis yanlışlıkla bir kişiyi yaraladı

Alınan bilgiye göre, Tuzla'da polis memuru olarak görev yapan A.K, kuzeniyle Yakacık Çarşı Mahallesi'nde restoran ve bar olarak faaliyet gösteren iş yerine gitti.

Buradaki görevlilerin üzerindeki silahla içeri girilmeyeceği söylenen A.K, kimliğini göstererek içeri girmek istedi.

Şarjörünü çıkararak boş olduğunu iddia ettiği silahını teslim dolabına koymayı kabul etmeyen A.K, yaşanan diyalog sırasında çıkardığı silahının ateş alması sonucu iş yeri çalışanı Osman K, yaralandı.

Elinden ve karnından hafif şekilde yaralanan Osman K. hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli A.K, polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenilen A.K, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.