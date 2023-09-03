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Mardin'de trafik kazası sonrası TIR şoförüne saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde TIR ile kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada Saliha Sağlam isimli kadın yaşamını yitirdi. Araçtaki aynı aileden 8 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yaralı yakınlarının dövdüğü TIR şoförü Mehmet Ali Irmak'ı güvenlik güçleri kurtardı. Irmak da ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 17:38, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 17:40
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Mardin'de trafik kazası sonrası TIR şoförüne saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çalışlı Mahallesi'nden geçen İpekyolu üzerinde meydana geldi.

Mehmet Ali Irmak yönetimindeki TIR, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı.

Kazada kamyonette bulunan Saliha Sağlam olay yerinde yaşamını yitirirken, B.S., F.S., H.S., M. S., N.S., O.S., S.S. ve Ş.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TIR SÜRÜCÜSÜNE SALDIRDILAR

Bu sırada kazayı duyup olay yerine gelen kamyonettekilerin yakınları, TIR sürücüsü Mehmet Ali Irmak'a saldırdı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kurtarılan Irmak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Irmak'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtilidi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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