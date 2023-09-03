Denize uçan otomobilde ölen lise müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Erkutlu'nun ailesi, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Alper Var, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende öğretmenlerini kaybeden öğrenciler büyük üzüntü yaşadı.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, Erkutlu'nun eşi Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun cansız bedeni bulundu. Erkutlu için Şarköy Çarşı Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suda ters dönen otomobilde hafif yaralanan Ahmet Gürkan Erkutlu, kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan Ahmet Gürkan Erkutlu, ilk müdahalesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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