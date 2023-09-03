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Samsun ve çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 20:20, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 20:21
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Samsun ve çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Terme ve Salıpazarı başta olmak üzere Samsun'un doğu kesimlerinde yağışların yer yer metrekareye 75 kilogramı geçtiği bildirildi.

Vatandaşların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre devam etmekte olan yağışların Samsun çevrelerinde bugün sabah saatlerine kadar yer yer aşırı metrekareye 100 kilogram olacağı beklenmektedir. Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli-aşırı yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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