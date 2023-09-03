Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı

Pınartepe Mahallesi'nde park halindeki 142-B hatlı körüklü İETT otobüsünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

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