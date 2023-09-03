Avcılar'da metruk binada yangın: 3 ölü
İstanbul Avcılar'da 6 katlı metruk bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 20:55, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 20:57
İstanbul Avcılar'da 6 katlı metruk bir binanın bodrum katında yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Henüz nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle inceleme başlatıldı.