Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
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Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu

2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında A Milli Voleybol Takımımız, Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ı 3-2'lik setle devirerek şampiyon olduk

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 23:40, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 23:42
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Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 25-27 kaybeden A Milli Takım, ikinci seti 25-21 kazanarak setlerde skoru eşitledi.

Filenin Sultanları karşılaşmanın üçüncü setini 25-22 kaybederken dördüncü seti aynı skorla kazandı, setlerde durum 2-2'ye geldi.

Karşılaşmanın Final setinde rakibini 15-12 mağlup eden Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 yılındaki finalde de Sırbistan ile karşılaşmış ve mücadeleyi 3-2 kaybederek gümüş madalya kazanmıştı.

TÜRKİYE 3-2 SIRBİSTAN

1. set sonucu | Türkiye 25-27 Sırbistan

2. set sonucu | Türkiye 25-21 Sırbistan

3. set sonucu | Türkiye 22-25 Sırbistan

4. set sonucu | Türkiye 25-22 Sırbistan

5. set sonucu | Türkiye 15-13 Sırbistan

Yarı finalde İtalya karşısında şahane bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu olmak için sahaya çıktı. Turnuvada oynadığı 8 maçı da kazanan Milliler, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Daha önce 2 kez finale çıkan Türkiye, istediği sonucu alamadı. 2003'te Polonya'ya yenilen Filenin Sultanları, 2019'da ise Sırbistan'a mağlup olmuştu.

Üst üste 4. kez final oynayan Sırbistan ise bir kez daha kupaya uzanmanın peşinde.

2017 ve 2019'da mutlu sona ulaşan mavi beyazlılar, 2021'de ise İtalya'ya yenildi. Başarılı bir grafik çizen Sırbistan, üç şampiyonluğunu da son 12 yılda elde etti.

Türkiye ile Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nda 8. kez karşılaşıyor. Filenin Sultanları, daha önceki maçlarda sadece 1 kez kazandı. Ay-Yıldızlılar, rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmayı kaybetti.

İki takımın final yolu

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran milliler, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.

Sırbistan ise A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.

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