Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!



Nevşehir dün akşam saatlerinde sağanak yağışın etkisi altında kaldı Bazı ilçelerde ev ve işyerlerini su bastı. Gülşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti.

Gülnar ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesinde, aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Gülşehir Yolu'nda, 62 yaşındaki Şevket Şimşek idaresindeki 40 EK 339 plakalı araç sel sularına kapıldı.



Araç sürücüsü Şevket Şimşek ile eşi Zöhre Şimşek (60), araçla birlikte kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmada sel sularının sürüklediği aracı bulan ekipler, çiftin de araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı.

Aksaray'da kayıp bebek aranıyor

Sağanak yağışlar Aksaray'da da sele neden oldu. Sele kapılan bir kişi hayatını kaybederken, sularına kapılan 14 kişiden 13'ü kurtarıldı, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kentte kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selden 14 kişinin kurtarıldığını, bir kişinin cesedine ulaşıldığını, arama kurtarma ekiplerinin ise bir bebeğe ulaşmaya çalıştığını belirtti.