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Bugün minikler 'okula merhaba' dedi

Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri uyum eğitimi için bugün okulla buluşacak. 11 Eylül'de de bütün öğrenciler okul yolunu tutacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 07:43, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 07:44
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Bugün minikler 'okula merhaba' dedi

Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri bugünden itibaren 8 Eylül'e kadar sürecek uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak. Öncesinde okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları bugün başladı. Okul öncesinde, aile ve çocuklarla yürütülecek uyum sürecine destek amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer veriliyor. İlkokul 1'inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneği bulunuyor.

AİLELERE DE REHBERLİK EĞİTİMİ VERİLECEK

Ortaokullarda 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de yapılacak. Velilere yönelik bugün okula uyum rehberi sunumu yapılacak, yarın aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik etkinlikler yapılacak. Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce okulları hakkında bilgilendirilecek. Ayrıca bu bir haftalık dönemde, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflendi. Liseye başlayan öğrenciler ve velileri için de etkinlikler planlandı.

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