Ekonomide 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tek haneye düşecek

Enflasyonla mücadelede, faiz artırımının da aralarında bulunduğu bir dizi adım atılırken, ekonomide yeni bir dönem başlıyor. Orta Vadeli Programın (OVP) bu hafta açıklanması bekleniyor. OVP ile Türkiye'nin ekonomideki 3 yıllık yol haritası çizilecek. Program çerçevesinde 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel ekonomik gösterge hedefleri belirlenecek.

TASARRUF ÖN PLANDA OLACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada, OVP'nin üç ayaklı olacağını söylemişti. Yılmaz, OVP'yi para politikasının genel çerçevesi, maliye politikası ve yapısal reformlar üzerine inşa edeceklerine işaret etmişti.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ