Ticaret Bakanı: En yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaştık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaşanan deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini sürdürdüğüne işaret ederek, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaştık." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından ağustos ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaşanan deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini sürdürdüğünü bildiren Bolat, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaştık. Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- 12 aylık ihracat yüzde 1,2 arttı

Ticaret Bakanlığından ihracat rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada da yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ağustos ayı ihracatıyla önemli sektörlerde 8 aylık performans gücünün korunduğu aktarılarak, "Ocak-ağustos döneminde ihracatımız 6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketine rağmen, dünya ekonomisinde durgun bir seyir izleyen üretim ile ticaret hacmine ve ayrıca dünya ticaret fiyatları ile emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen geçtiğimiz yılki seviyesine yakın 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,2 oranında artış ile 253 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında ikinci çeyrekte mal ihracatını artıran 3 ülkeden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkenin yüzde 2,3 artışla, Fransa'nın ardından ikinci çeyrekte ihracatını artıran ikinci ülke konumunda olduğu bildirildi.

Açıklamada, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, motorlu kara taşıtları ihracatının yüzde 19,4 artarak 19 milyar 890 milyon dolar, kazan ve makine ihracatının yüzde 16,1 artarak 16 milyar 571 milyon dolar, elektrikli makina ve cihaz ihracatının ise yüzde 16,9 artarak 9 milyar 983 milyon dolar olduğu belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Kaydedilen bu başarıda, kararlılıkla uygulanan ihracata dayalı büyüme modeli, ihracatçılarımızın fedakar çalışmaları, Ticaret Bakanlığımız, Eximbank ve Merkez Bankamızın ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, dış pazarda tutunup markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar katkılarının önemli rolü olmuştur. Önemli bir diğer gelişme ise katma değerli ihracattaki artıştır. Bu kapsamda 2022 yılında yüzde 36,9 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı, bu yılın 8 ayında yüzde 40,6'a yükselmiştir. Bakanlık olarak depremin ihracatımız üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Depremin ilk etkisi ile 2023 yılı şubat ayında ihracatımız yüzde 6,7 daralmıştı. Deprem bölgesindeki illerimize daha yoğun bir şekilde olmak üzere, deprem hariç illerimizde de ihracatın dolaylı olarak etkilendiği gözlenmektedir."

- İthalat yüzde 6,3 azaldı

Ağustosta ithalatın yüzde 6,3 azalışla 30 milyar 494 milyon dolar olduğu bildirilen açıklamada, "Ocak-ağustos dönemde ise ithalat toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 247 milyar 321 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalattaki dönemsel artış, önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklanmakta olup, nitekim bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı 13,5 milyar dolar artışla 8 ayda toplam 22 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda altın hariç ithalat, ocak-ağustos döneminde yüzde 2,3 gerilemeyle 224 milyar 545 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ithalattaki artışın temel belirleyicisi olan enerji ithalatı ise bu dönemde yüzde 27,8 gerilemeyle 46 milyar 418 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk lirasıyla yapılan ithalattaki artış oranı da dikkat çeken bir diğer önemli gelişme olarak gözlenmektedir. Ocak-ağustos döneminde Türk lirası ile ithalatımız yüzde 150,8 artarak 361 milyar 585 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu artış ödemeler dengesinin finansmanı açısından olumlu bir gelişmedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, dış ticaret açığının ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 27,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 azalarak 8 milyar 875 milyon dolar olduğuna işaret edilerek, "Altın hariç tutulduğunda ise dış ticaret açığında, temmuz ayına göre yüzde 41,9, 2022 yılının ağustos ayına göre yüzde 37,1 gerileme gözlenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İhracatçılara Eximbank vasıtasıyla 2022 yılında 45 milyar dolar, 2023 yılı 8 ayında toplam 25,8 milyar dolar destek sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eximbank'ın sermayesi yakın zamanda 6,8 milyar lira artırılmış ve toplam sermaye 20,6 milyar liraya çıkmıştır. Bu 6,8 milyar liralık artışın krediye çarpan etkisi en az 70 milyar liralık bir kaynak olmuş ve ihracatçılarımıza daha fazla kredi verme imkanı sağlanmıştır. Bakanlığımızın sağlamış olduğu desteklerin yanı sıra Merkez Bankamızın ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla son dönemde aldığı kararların ihracatımıza olumlu yansıyacağı değerlendirilmektedir. Önümüzdeki süreçte, ticaret diplomasimizi güçlendirme, ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusundaki çalışmalar karalılıkla sürdürülüp, bu nihai hedefler doğrultusunda üretim, yatırım ve ihracata yönelik desteklerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla çalışmalara devam edilecektir."