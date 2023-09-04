Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 76 işçi istihdam edecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 08:42, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 09:00
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak.
Bu kapsamda, ikinci kaptan, ikinci mühendis, mühendis, büro personeli, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek.
İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
Alıma ilişkin ilan detayları kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayınlanacak.