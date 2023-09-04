Memurların aldığı zam iki ayda eridi... Enflasyon farkı oluştu

Memurlar, Temmuz ayında ilk 6 ay için yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı almıştı. Bunların yanında da tüm memurlara 8 bin TL seyyanen zam yapılması kararı alınmıştı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,43, Ağustos ayında da enflasyon yüzde 9,09 olarak açıklandı.

MEMURLARIN ALDIĞI ZAM ERİDİ

Memurlar, 2023'ün 2. yarısı için yüzde 6 toplu sözleşme zammı aldı. İki ayda çıkan enflasyon ise toplu sözleşme zammını da eritti.

Enflasyon farkı şimdiden yüzde 12,5 olarak oluştu. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu memurların alacağı enflasyon farkını netleştirecek.