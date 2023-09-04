Bakan Bak, 119 madalya kazanan milli kick boks sporcularını kutladı

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız 28'i altın, 32'si gümüş ve 59'u bronz olmak üzere toplam 119 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. 38 ülkeden 3 bine yakın sporcu ile antrenör, hakem, idareci, federasyon başkanları ve temsilcilerin katıldığı bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri de kutluyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."