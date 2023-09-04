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Durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoförün kanında uyuşturucu çıktı

Adana'da dolmuşun durakta bekleyenlere çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan sürücü hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı- İddianamede, sanığın kan ve idrar örneğindeki analizde uyuşturucu saptandığı bilgisine yer verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 11:01, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 11:05
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Durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoförün kanında uyuşturucu çıktı

- Adana'da kullandığı dolmuşla çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, sanığın kaza sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtildi.

Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı'nda 6 Nisan'da durakta bekleyen Halil (71) ve eşi Fadime Çiftçi'nin (54) öldüğü, 5 kişinin ağır yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan şehir içi yolcu minibüsünün sürücüsü Yusuf K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, yolcu taşıyan Yusuf K'nin caddede giderken direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kontrolden çıkan dolmuşun durakta bekleyenlere çarptığı anlatıldı.

Sanığın, kaza günü uyuşturucu etkisinde olduğunun polis ekiplerince tespit edildiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

Sanıktan kan ve idrar örneği alındığı belirtilen iddianamede, "Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesince sanıktan alınan kan örneğinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden amfetamin, metamfetamin, sentetik uyuşturucu, idrar örneğinde ise esrar etken maddesi bulunduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

- Bilirkişi sürücünün asli kusurlu olduğu yönünde rapor verdi

İddianamede, kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın, Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'sürücüler trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadır' ile 'uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olanlar ile güvenli sürüş yeteneğini kaybetmiş kişilerin araç kullanması yasaktır' kurallarını ihlal ettiği, uyuşturucunun etkisi altında araç kullanıp şerit değiştirirken direksiyonu toplayamadan ve fren tertibatına başvuramadan geliş hızıyla kaldırıma çıkıp durağa ve duraktaki yayalara şiddetli şekilde çarpmasıyla trafik güvenliğini tehlikeye sokarak bilinçli taksirle sebebiyet verdiği değerlendirilen kazada asli ve tam kusurlu olduğu kanaati ağırlık kazanmıştır."

İfadesinde, kaza günü uyuşturucu etkisinde olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Adana'da Yusuf K'nin kullandığı dolmuşun 6 Nisan'da durağa çarpması sonucu Halil Çiftçi kaza yerinde, eşi Fadime ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, 5 kişi ağır yaralanmıştı.

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