Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları kaydetti;

Sayın Başkan öncelikle bu davetle Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok çok farklı bir dönemdeyiz. Hele hele Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın geldiği böyle bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirmiş olmak, sizin bu daveti yapmış olmanız beni ve heyetimi mutlu etmiştir.

Tabi Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticarat hacmimizin 62 milyar dolarda olması ve 100 milyar dolar hedefine yürüyor olmamız bizi mutlu ediyor. Bugün burada Merkez Bankası Başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleri ile ayrıca görüşecek olmaları aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki gelişmeler gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 25 bine yakın orada istihdam olması önemli. İlk ünite ile ilgili atılan adım güzel. Kaldı ki bizim sizinle daha önce görüştüğümüz gibi Sinop Nükleer Enerji Santrali ile de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Trakya'da bir HUB'ın olacak olması o da ayrı bir zenginlik ve canlılık unsuru.

Türkiye-Rusya arasındaki en önemli adımlardan biri turizm noktasındaki gelişmeler. Turizmde de Rusya bizde bir numara öyle bir konumda.

Tüm bunlarla beraber en önemli adım bu ziyaretimizle Tahıl Koridoru meselesine bakıyorlar. Bu konuda bugün ne çıkacak diye bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısı ile verilecek mesaj dünyaya özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak.

Bir diğer aramızdaki konu savunma sanayiine yönelik attığımz ve atacağımız adımlar. Enerji sektöründe zaten aramızdaki adım özellikle doğalgaz konusunda biz birinci derecede şu anda Rusya ile doğalgazda çok önemli ilişki içerisindeyiz. bunu daha da geliştirerek devam ettireceğimize inanıyorum.