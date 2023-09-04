'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
%1.98 Faizli 50.000 TL fırsatı!
%1.98 Faizli 50.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ekonomide 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tek haneye düşecek
Ekonomide 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tek haneye düşecek
Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim
Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim
Bugün minikler 'okula merhaba' dedi
Bugün minikler 'okula merhaba' dedi
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!
Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi
Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi
Bakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması
Bakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması
Akşener'den seçimlere 'tek başımıza gireceğiz' mesajı: Kaç kilo ediyoruz göreceğiz
Akşener'den seçimlere 'tek başımıza gireceğiz' mesajı: Kaç kilo ediyoruz göreceğiz
Yardım malzemesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Yardım malzemesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları belli oldu
Valilik iddiaları yalanladı! Milli maç 6 meydanda canlı yayınlanacak
Valilik iddiaları yalanladı! Milli maç 6 meydanda canlı yayınlanacak
AFAD'dan Ankara için çok kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan Ankara için çok kuvvetli yağış uyarısı
'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı' Tamamlandı
'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı' Tamamlandı
İmam hatiplerle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
İmam hatiplerle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlak
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlak
TSE Başkanı anlattı: Okul alış verişinde nelere dikkat edilmeli?
TSE Başkanı anlattı: Okul alış verişinde nelere dikkat edilmeli?
Vekil değişen dünyasını anlattı: Bahadır'dan önce, Bahadır'dan sonra
Vekil değişen dünyasını anlattı: Bahadır'dan önce, Bahadır'dan sonra
Okullarda uyum programı yarın başlıyor
Okullarda uyum programı yarın başlıyor
İflas eden Kızılay AVM'nin tahliyesine karar verildi
İflas eden Kızılay AVM'nin tahliyesine karar verildi
Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Her üç işsizden biri üniversite mezunu
Her üç işsizden biri üniversite mezunu
İlkokul ve ortaokullara yeni seçmeli dersler eklendi
İlkokul ve ortaokullara yeni seçmeli dersler eklendi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Tahıl Koridoru) İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısı ile dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 13:30, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 13:56
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları kaydetti;

Sayın Başkan öncelikle bu davetle Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok çok farklı bir dönemdeyiz. Hele hele Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın geldiği böyle bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirmiş olmak, sizin bu daveti yapmış olmanız beni ve heyetimi mutlu etmiştir.

Tabi Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticarat hacmimizin 62 milyar dolarda olması ve 100 milyar dolar hedefine yürüyor olmamız bizi mutlu ediyor. Bugün burada Merkez Bankası Başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleri ile ayrıca görüşecek olmaları aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki gelişmeler gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 25 bine yakın orada istihdam olması önemli. İlk ünite ile ilgili atılan adım güzel. Kaldı ki bizim sizinle daha önce görüştüğümüz gibi Sinop Nükleer Enerji Santrali ile de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Trakya'da bir HUB'ın olacak olması o da ayrı bir zenginlik ve canlılık unsuru.

Türkiye-Rusya arasındaki en önemli adımlardan biri turizm noktasındaki gelişmeler. Turizmde de Rusya bizde bir numara öyle bir konumda.

Tüm bunlarla beraber en önemli adım bu ziyaretimizle Tahıl Koridoru meselesine bakıyorlar. Bu konuda bugün ne çıkacak diye bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısı ile verilecek mesaj dünyaya özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak.

Bir diğer aramızdaki konu savunma sanayiine yönelik attığımz ve atacağımız adımlar. Enerji sektöründe zaten aramızdaki adım özellikle doğalgaz konusunda biz birinci derecede şu anda Rusya ile doğalgazda çok önemli ilişki içerisindeyiz. bunu daha da geliştirerek devam ettireceğimize inanıyorum.

Bu Habere Tepkiniz