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Altının kilogramı 1 milyon 656 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 656 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 16:52, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 16:51
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Altının kilogramı 1 milyon 656 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 656 bin lira, en yüksek 1 milyon 741 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 656 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 188 milyon 297 bin 354,01 lira, işlem miktarı ise 1.912,70 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 421 milyon 759 bin 473,98 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.705.000,001.947,10
En Düşük1.656.000,001.930,00
En Yüksek1.741.000,001.935,00
Kapanış1.656.000,001.930,00
Ağırlıklı Ortalama1.669.747,171.930,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.188.297.354,01
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.912,70
Toplam İşlem Adedi35

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