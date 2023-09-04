Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 11:44, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 11:46
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü, teröristler için kaçınılmaz sonun belli olduğu belirtildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.