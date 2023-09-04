Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgar bugün geceden itibaren fırtına şeklinde esecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 11:47, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 11:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Oluşması muhtemel riskler arasında denizde ve karada ulaşımda aksamaların meydana gelebileceği belirtildi.