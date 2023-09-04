Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Ankara'da düşen savaş uçağı parçasına ilişkin açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 13:02, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 13:31
Değerli Basın Mensupları,
Hv. K. K.lığımıza ait F-4 Savaş Uçağının bir parçası Ankara Semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda; herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği