2023 ALES-2 sonuçları açıklandı
2023-ALES/2 Sınav Sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 14:10, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 14:25
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(04 Eylül 2023)
2023-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2023-ALES/2 Sınav Sonuçları
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