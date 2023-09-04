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Antalya'da kaza yaparak savrulan aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, kaza yaparak savrulan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 14:23, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 14:25
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Antalya'da kaza yaparak savrulan aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü

M.K. (17) idaresindeki otomobil, Gazi Mahallesi 6549 Sokak'taki kontrolsüz kavşakta, sürücüsü öğrenilemeyen pikapla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ahmet (11) ve 3 arkadaşına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı çocuklardan Ahmet, kurtarılamadı.

Hafif yaralı 3 çocuk, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ehliyetsiz otomobil sürücüsü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada iki aracın çarpışması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, pikapla otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpışması ve otomobilin çarpışmanın etkisiyle savrulması yer alıyor.

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