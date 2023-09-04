2023-YKS Milli Sporcu Yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

DUYURU

(04 Eylül 2023)

2023-YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 04 - 08 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemi, 08 Eylül 2023 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Başvuruları Merkezimizce kabul edilen adaylar, tercihlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacaklardır.

Adaylar en fazla

8 tercih

yapabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecektir.

Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşul ve açıklamaların aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Kamuoyuna ve adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIGI

2023-YKS Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar için Yükseköğretim Programları Kontenjan ve Koşulları