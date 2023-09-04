Aynı evden 4 kişi EYT'den emekli olunca ilk maaşlarıyla mevlid okutarak yemek dağıttılar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla emeklilik hakkı kazanan ve emekli olan üç kardeş ve yengesi, bu sevinçlerini kutlamak için Alaplı İsafakılı köyünde, tüm köylüye yemekli mevlid yaptı.

Emeklilik mevlidine gelen tüm vatandaşlara elleriyle pişirdikleri etli pilavı halka ikram eden emekliler hem mutlu oldu, hem de vatandaşları mutlu etti.

Aynı evden emekli maaşlarından ayırdıkları bütçeyle vatandaşlara etli pilav ikramında bulunan EYT mutlusu 3 kardeş ve evin gelini, "Emekli olduk ve çok mutlu olduk. Bu mutluğumuzu vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Onun için mevlit okutmaya karar verdik" dedi.

EYT yasasının çıkmasıyla emeklilik hayalini gerçekleştiren Burhan Kılıç (52) , "1971 doğumlu İsafakılı köyündeyim,1993 tarihli sigorta girişim var. EYT Yasasından emeklilik olarak yararlandım ve aynı yasadan aynı evden kardeşlerim Turan Kılıç, Yılmaz Kılıç eşi Nezaket Kılıç'ta faydalandılar. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiş oldukları talimatından EYT yasasından faydalandık. Cenabı Allah herkesi böyle emeklilik hayatı nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Kardeşlerden Turan Kılıç ise , "İlk emeklilik paramızla tüm köydeki vatandaşlarımıza pilav etli mevlit yaptık. Vatandaşlar da mutlu oldu. Hepimiz çok mutluyuz. Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz" diye söyledi.