Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı
Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı
%1.98 Faizli 50.000 TL fırsatı!
%1.98 Faizli 50.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ekonomide 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tek haneye düşecek
Ekonomide 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tek haneye düşecek
Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim
Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim
Bugün minikler 'okula merhaba' dedi
Bugün minikler 'okula merhaba' dedi
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!
Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi
Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi
Bakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması
Bakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması
Akşener'den seçimlere 'tek başımıza gireceğiz' mesajı: Kaç kilo ediyoruz göreceğiz
Akşener'den seçimlere 'tek başımıza gireceğiz' mesajı: Kaç kilo ediyoruz göreceğiz
Yardım malzemesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Yardım malzemesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları belli oldu
Valilik iddiaları yalanladı! Milli maç 6 meydanda canlı yayınlanacak
Valilik iddiaları yalanladı! Milli maç 6 meydanda canlı yayınlanacak
AFAD'dan Ankara için çok kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan Ankara için çok kuvvetli yağış uyarısı
'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı' Tamamlandı
'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı' Tamamlandı
İmam hatiplerle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
İmam hatiplerle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlak
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlak
TSE Başkanı anlattı: Okul alış verişinde nelere dikkat edilmeli?
TSE Başkanı anlattı: Okul alış verişinde nelere dikkat edilmeli?
Vekil değişen dünyasını anlattı: Bahadır'dan önce, Bahadır'dan sonra
Vekil değişen dünyasını anlattı: Bahadır'dan önce, Bahadır'dan sonra
Okullarda uyum programı yarın başlıyor
Okullarda uyum programı yarın başlıyor
İflas eden Kızılay AVM'nin tahliyesine karar verildi
İflas eden Kızılay AVM'nin tahliyesine karar verildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İkinci el otomobil fiyatları düşüyor

Sektör dışı alım satımlarla oluşan düşüş ikinci el piyasasını düşürdü. Araç alımlarında oluşan azalma fiyatları yüzde 10 düşürdü

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 14:55, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 14:57
Yazdır
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor

Sektör dışı alım satımlarla oluşan düşüş ikinci el piyasasını düşürdü. Araç alımlarında oluşan azalma fiyatları yüzde 10 düşürdü. Bakanlığı araç fiyatlarında yaptığı çalışmalar sayesinde fiyatları aşağıya indiğinin belirtildi. Yatırım aracı olarak araba alanların piyasadan uzaklaşmasıyla fiyatların daha da geri gideceği belirtiliyor. Artık ikinci el ve sıfır otomobillerin yatırım aracı olmaktan çıktığı söyleniyor. Şuanda durağan bir dönem yaşayan otomobil sektörünün önümüzdeki dönemde hareketleneceği ön görülüyor.

"TEDBİRLERLE YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI"

Sektör dışında al sat durumunun yavaşladığını ve fiyatların yüzde 10 gerilediğini belirten Yavuz Çiftçi, "İkinci el otomobillerle ilgili son gelişmeler var. Alınan tedbirler ile beraber ikinci el ve sıfır araçlar artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Özellikle sektör dışında bu araçlara yoğun bir talep vardı. İnsanlar araba alıp daha yükseğe satmak için bekliyordu. Bu nedenle sektör dışında alım satım çok fazlaydı buda fiyatları etkiliyordu. Önleyici tedbirler ile beraber bu talep düştü. Artık müşteriler ikinci el veya sıfır olan istediği bir aracı bulabilecek. Sektörümüzde genelde bu aylarda bir durgunluk zaten oluyordu. Şu anda da bu durgunluğu yaşıyoruz. Otomotiv piyasası böyledir bazı dönemler durgun olur bazı dönemler çok hareketli olur ama önümüzdeki aylarda tekrardan hareketleneceğini düşünüyorum. Şu anda ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10 gerileme söz konusu. Yatırım aracı olarak görenlerin piyasadan çekilmesiyle fiyatlarında geri gittiğine tanıklık ettik" dedi.

Elektrikli araçlarında ikinci el piyasasına zamanla düşeceğini belirten Çiftçi, "Sektörde beklentilerimizden bir tanesi de elektrikli araçlar. Fakat şu anda ikinci elde bulunabilecek bir düzeyde değil. Araçlar yeni olduğundan tabi ki satanda yok. Fakat ilerleyen dönemlerde kullanım arttıkça illaki ikinci ele de bu araçlar düşecek. Bizde şimdiden kendimizi buna adapte etmeye hazırlanıyoruz. 2025 yılında çoğu otomobil firması içten yanmalı araçlar yerine elektrikli araçlara geçecek. Tabi ki yerli elektrikli aracımız Togg'u da garajımızda görmek isteriz. Sıfır araçlardaki gibi ikinci el otomobil piyasasında da elektrikli araçlara talep olacağını düşünüyorum. Tabi ki bu tercih meselesi ama elektrikli araçlar hem parça olarak hem donanım olarak çok fazla ustalık işi gerektirecek bir arızası olmaz. Bu araçlar genelde ekonomik, yaygınlaştıkça çok fazla tercih edilecekler" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz