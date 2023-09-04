Adana'da akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 15:21, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 15:36
Elektrikçi Mehmet Önen, tesisat işlemi için Bey Mahallesi'nde inşaat halindeki 2 katlı evin damına çıktı.
Önen, elektrik direğine uzandığı sırada akıma kapıldı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, elektrikçinin öldüğünü belirledi.
Önen'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.